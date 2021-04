Aylín Mujica recuerda el tremendo cachetadón que le dio Angélica Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aylín Mujica ha causado tremendo alboroto con la foto que ha publicado donde aparece junto a sus grandes amigas las actrices Angélica Rivera y Cynthia Klitbo.

Tuvieron una íntima cena de amigas para festejar la amistad que han podido forjar a través de los más de 27 años que tienen de conocerse y recordaron con nostalgia cuando pudieron trabajar juntas en la telenovela “La Dueña” allá por el año 1995.

Fue durante el programa de “Suelta La Sopa” que Aylín confesó ante sus compañeros de trabajo y seguidores, que aprovechó la reunión entre amigas para abordar por primera vez el tema de una fuerte cachetada que le dio la ex primera dama de México como parte de su personaje en el melodrama.

“Nunca Angie y yo habíamos hablado de aquella famosa bofetada…me dice, ‘te voy a decir algo, tú también me pegaste duro’, le digo ‘bueno, pero es que tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete“, relató ante las cámaras.

¿Amigas o Rivales?

La rubia cubana continúa comentando durante el show que Rivera le había confesado sentirse muy arrepentida de ese momento, le dijo “pero no te preocupes, porque la vida me cobró una gran factura, después de esa cachetada que yo te di, todas las actrices con las que tenía yo escena con cachetada me sonaron duro”.

Durante aquella época mucho se comentó sobre la rivalidad entre ambas actrices y que muy probablemente se haya suscitado gracias a las fuertes bofetadas que ambas se dieron durante las grabaciones de una escena.

Mujica ha comentado anteriormente cuando se le ha cuestionado sobre el origen de la supuesta rivalidad con Angélica Rivera y sólo se ha limitado a decir que le había dado una bofetada bien dada.

Pero parece que el tiempo se ha encargado de limar cualquier malentendido que alguna vez pudo haber existido y hoy en día se ven como las grandes amigas.