FOTOS: Cártel de Sinaloa exterminio de narcos del CJNG y anuncia su llegada a Triángulo del Huachicol

El Cártel de Sinaloa (CDS) comandado por Ismael “el Mayo” Zambada” y los Chapitos, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán anunciaron “oficialmente” que estaban presentes en el estado de Guanajuato, en específico en el municipio de San Francisco del Rincón donde dejaron una narcomanta para anunciar su llegada.

En redes sociales circularon imágenes del narcomensaje en donde anunciaron una limpia en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que tiene una amplia presencia en esa entidad.

Y es que el estado de Guanajuato, lugar donde se encuentra el llamado Triángulo del Huachicol, es uno de los lugares más cotizados por grupos del narcotráfico, y es por ello que en los últimos años se convirtió en uno de los lugares más violentos de México y aunque con la caída de José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) se esperaba que la violencia disminuiría, lo cierto es que la paz ha sido intermitente y ahora con el anuncio del Cártel de Sinaloa, quizá la violencia recrudezca.

No es la primera vez que se habla de que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esa entidad pues fue precisamente el Marro quien en junio del 2020 habló sobre que estaba aliado con dicho grupo criminal.

VIDEO: El Marro acusa a AMLO de apoyar al CJNG y confirma alianza con Cártel de Sinaloa https://t.co/DOEo4JfcdZ — La Opinión (@LaOpinionLA) June 21, 2020

“Para que sepan los que le cayeron como son pasados con la gente, pero les hago saber una cosa (…) porque no más vienen con el interés de apoyar a esos (…), pero una cosa sí les digo, aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el huevo trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí (…), primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (…) no los voy a dejar entrar, pa que sepan, yo no les tengo miedo ni a ustedes, ya se los he comprobado tres veces, mándenme un cuadrito como el que mandaron, para que vean cómo se los arreo, montoneros”, dijo el Marro.

Pero tras su detención, esa alianza quedó en el aire y ante el constante embate del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de los que aún les eran fieles al Cártel de Santa Rosa de Lima, la balanza se inclinó para la gente que Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, lidera hecho que a juzgar por la importancia de la plaza de Guanajuato, el Cártel de Sinaloa no se quedará con los brazos cruzados e intentará arrebatar el territorio a sus rivales.

