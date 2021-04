El presidente Biden celebrará sus 100 días en el poder con un acto político en Georgia

El presidente Joe Biden participará en un acto en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, la próxima semana para celebrar sus primeros 100 días en el cargo, informó Atlanta-Journal Constitution.

Biden encabezará un mitin en Atlanta para destacar las políticas de su administración y agradecer a los estadounidenses por los logros alcanzados desde que asumió el cargo en enero, dijo la Casa Blanca. Y el presidente también lo anunció en su cuenta de Twitter:

Heading back to Georgia with @DrBiden next Thursday to mark 100 days of our administration and thank folks for helping us build back better as a nation. See you soon!

— Joe Biden (@JoeBiden) April 23, 2021