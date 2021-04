VIDEO: CJNG y Cárteles Unidos reciben a balazos a nuncio católico y lo despiden con narcobloqueos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la zona donde Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos (CU) mantienen una cruenta batalla, se registró un nuevo narcobloqueo para impedir el paso a vehículos a unas horas de que el nuncio apostólico Franco Coppola se retiró del municipio de Aguililla en el estado de Michoacán en México.

Pero eso no es todo pues a decir de videos que circulan en redes sociales, mientras el nuncio estaba en la zona, se escucharon varios balazos.

VISITA DEL NUNCIO LO RECIBEN CON BALACERAS EN MICHOACÁN pic.twitter.com/jZhnvLRNwr — Unidad De Inteligencia Ciudadana (@UnidadDeInteli1) April 23, 2021

Luego cuando se fue del lugar, pobladores alertaron que en la vía Apatzingán–Aguililla que narcos colocaron piedras sobre la vía se encuentran sobre el tramo de la localidad El Terrero, zona en la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ha retirado otros bloqueos similares en los últimos días en ese lugar que es parte de Tierra Caliente.

Este bloqueo contrasta con el operativo y los filtros de seguridad que sí estaban sobre la carretera por la visita del representante del Vaticano en México, dijo a medios mexicanos el sacerdote de Aguililla, Gilberto Guevara.

VIAGRAS – CJNG sigue la balacera durante la visita del nuncio apostólico no han cesado los enfrentamientos en los alrededores de Águililla y Buenavista pic.twitter.com/vUbvQXBVRn — Unidad De Inteligencia Ciudadana (@UnidadDeInteli1) April 23, 2021

“El bloqueo es exactamente donde mismo, donde abrieron y documentaron y demás, es ahí mismo, me entero porque estaba queriendo salir a Apatzingán una ordenación diaconal y tengo que estar al pendiente. Cuando vives en Aguililla aprendimos que si quieres ir a Apatzingán primero te tienes que informar para no dar la vuelta en vano. Me comentaron que están todos parados en El Aguaje sin poder pasar y muchos casos en el paso, porque amaneció bloqueado”, narró.

El padre Guevara añadió que ya recibió la información de que las autoridades se encuentran en la zona quitando las piedras que impiden el tránsito.

“Estaba abierta con toda la atención y hoy amanece bloqueada, es como un juego de vencidas, es esta nuestra realidad. Si piensas salir a Apatzingán primero debes estar preguntando cómo está la carretera, si alguien está atorado tiene que correrse la voz o no te dejan pasar o pierdes horas de tu trabajo, de tus mandados”.

“La cuestión no se trata de la dimensión del bloqueo, sólo pusieron piedras, se trata que yo como civil no puedo mover una sola piedra que ellos pongan, porque están entre los cerros escondidos y te disparan, tal vez no a pegar, pero te sacan un buen susto, entonces quien debe mover es la autoridad, no porque nosotros no podamos físicamente, sino porque no nos toca y no debemos arriesgarnos”.

El personal de la #PolicíaMichoacán realizó el restablecimiento de la vialidad luego de retirar piedras que obstruían el libre tránsito en la localidad de El Terrero, municipio de #Aguililla. pic.twitter.com/MtSDwpdvyk — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) April 24, 2021

La visita del Nuncio Apostólico provocó que el Ejército y la Policía instalaran al menos cinco filtros en la vía de Apatzingán–Aguililla, algo que habitantes del lugar no habían podido lograr en meses.

Durante su recorrido y una misa, Coppola afirmó a los pobladores que asistió a Aguililla para que el mundo se enterara de la violencia que están padeciendo.

Aunque luego las autoridades informaron que restablecieron la comunicación al quitar las piedras.

Con información de Agencia Reforma

