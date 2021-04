India supera los 17 millones de casos por COVID-19 y recibe ayuda internacional

La India se mantiene en niveles preocupantes ante el acelerado incremento de casos por COVID-19 al reportar este lunes 17,313,163 de infectados y 195,123 muertos según el informe permanente de la Universidad Johns Hop

Este acelerado incremento se debe a una segunda ola de casos que suma por quinto día consecutivo cifras récords de contagios y muertes, en una situación crítica por la carencia de oxígeno hospitalario.

Solo en las últimas 24 horas la nación asiática, que cuenta con una población de 1,350 millones de habitantes, sumó 352,991 nuevos contagios, y 2,812 muertes, los números más altos registrados hasta ahora de acuerdo con el parte del Ministerio de Salud indio.

La India continúa siendo el país con los peores datos de contagios en el mundo, que representan más de un tercio del total global de infecciones confirmadas el domingo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 830,806 nuevos contagios de COVID-19.

El profundo deterioro del país, que había dejado atrás una primera ola de casos el pasado mes de febrero, cuando los números estaban por debajo de las 9,000 infecciones, ha avanzado con celeridad en cuestión de semanas.

La subida de contagios puso en aumento significativo el número de hospitalizaciones, con más del 16% de casos activos del total de los más de 17.3 millones registrados hasta el momento, lo que ha llevado a una situación crítica en los hospitales de las regiones más afectadas y la escasez de recursos para tratar la enfermedad.

Nueva Delhi, confinada desde hace una semana, es una de las regiones más afectadas, con serias limitaciones hospitalarias, sobre todo oxígeno médico, lo que ha dejado en mínimos los niveles del suministro vital.

Cerca de media docena de hospitales de la ciudad han informado de la escasez de oxígeno de la que dependen cientos de pacientes de coronavirus, que requieren de respiración asistida.

Solo la capital india ha reportado unos 25,000 casos diarios, con una tasa de positivos de más del 35 %, es decir que al menos una de cada tres personas sometidas a test de coronavirus estaban infectadas.

Una docena de países, incluido Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, han ofrecido a la India el envío de suministros médicos para ayudar a aliviar la crisis de recursos que sufre la nación para hacer frente a una violenta ola de coronavirus que ha roto los récords globales.

La ayuda internacional es enviada como una respuesta “urgente” a las necesidades del segundo país más poblado del mundo, que ha visto multiplicar dramáticamente los contagios y las muertes en solo semanas, provocando el colapso de su sistema sanitario.

Pese a la gran capacidad de producción de la nación, conocida como la farmacia del mundo, en la última semana el sector sanitario comenzó a reportar la bajada a mínimos de sus existencias, producto de la gran cantidad de pacientes que llegan cada día a los hospitales.

El Reino Unido aseguró que hará “todo lo posible por aliviar el sufrimiento” de la India y anunció el envío de ventiladores ante la gravedad de la crisis, después de que se conocieran decenas de casos de muertes por falta de oxígeno médico en los hospitales.

La Unión Europea anunció también la respuesta coordinada de los Estados miembros para el envío de recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Francia y Alemania ya han informado respectivamente de su oferta de ayuda.

Asimismo, Estados Unidos anunció ayer el envío “inmediato” de recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas para hacer frente de forma “urgente” a la grave crisis clínica.

COVID-19 patients are sleeping on the street outside overwhelmed hospitals in Bidar, India pic.twitter.com/Of2y6modEL

— BNO Newsroom (@BNODesk) April 22, 2021