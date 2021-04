¡Increíble! Se filtra video que muestra a jugador de la NBA desangrándose tras asalto

Las imágenes de la cámara corporal de un policía dejaron en evidencia las fuertes heridas que sufrió el jugador de los Houston Rockets, Sterling Brown, luego de ser atacado afuera de un club de Striptease de la ciudad de Miami.

Brown fue hospitalizado el 19 de abrir tras ser agredido en la cabeza con una botella de licor. El agresor le ocasionó heridas profusas en su cara que ocasionaron una pérdida considerable de sangre.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.

His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.

(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco

— Andy Slater (@AndySlater) April 27, 2021