Video muestra el momento en que marinos de Indonesia cantan antes de morir en hundimiento de submarino

En redes sociales se difundió un vídeo de los marinos del submarino indonesio, donde se muestra a algunos de los 53 tripulantes cantando en el interior de la nave KRI-Nanggala-402 antes de reportarse el hundimiento.

En el vídeo, que fue grabado con un teléfono móvil, se observa a los tripulantes interpretando la canción titulada ‘Sampai Jumpa’ que significa ‘adiós’, de la banda indonesia Endank Soekamti, originaria de Yogyakarta.

“Aunque no estoy preparado para echarte de menos, no estoy listo para estar sin ti, espero lo mejor de ti“, cantan los marineros, uno de ellos al centro con una guitarra, en presencia del comandante del sumergible, Heri Oktavian.

Uno de los primeros en compartir el vídeo en las redes sociales hace unos días fue Henrik Paulsson, un profesor de la Universidad de Defensa de Suecia y amigo de Heri Oktavian.

El submarino, un modelo Cakra-class fabricado en Alemania en 1978 y entregado a Indonesia tres años más tarde, desapareció a unos 40 minutos después de sumergirse en la madrugada del pasado miércoles durante unas maniobras militares.

Video of the crew members onboard the Submarine 'KRI Nanggala-402' singing "Sampai Jumpa", which the video was shared by the original singer.pic.twitter.com/kwrnjoyYvQ

— News Asia 24 (@NewsAsia24) April 25, 2021