El terrible choque en el que murieron siete niños del Condado Fresno fue causado por un conductor ebrio

El conductor del vehículo que provocó el accidente mortal del condado de Fresno, California, que el pasado día de Año Nuevo costó la vida de nueve personas, de los cuales siete eran menores latinos, estaba borracho y no tenía licencia de manejo.

Estos son los resultados de un reporte preliminar del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), dedicado a la investigación de accidentes en el sistema de transporte del país, publicado el jueves.

El conductor de uno de los vehículos involucrados en el percance, identificado por medios locales como Daniel Luna, de 28 años, manejaba una Dodge Journey 2013 y fue el responsable del choque contra una camioneta F-150 ocupada por un conductor de 34 años y siete menores, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.

The mother and seven children killed in a New Year's Day crash in Fresno County were officially identified by the Coroner's Office on Wednesday.https://t.co/oDiyF3huog

