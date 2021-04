Hispana Paola A. Fonseca es acusada de narcotráfico; DEA Chicago pide ayuda para localizarla

La división de Chicago de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) informó que busca a la narcotraficante hispana Paola A. Fonseca, por conspiración para distribuir heroína.

Sin dar más detalles sobre el asunto, colocó una fotografía de la mujer quien presuntamente se encontraría en territorio estadounidense, que puede estar armada y podría ser peligrosa.

#FugitiveFriday: @DEACHICAGODiv is looking for Paola A. Fonseca. Wanted for conspiracy to distribute #Heroin. Call the @USMarshalsHQ at 1-877-926-8332 or email usms.wanted@usdoj.gov https://t.co/T0eK8W22DY pic.twitter.com/sMJz9gmBPW

— DEA HQ (@DEAHQ) April 30, 2021