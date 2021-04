Un tanque de desechos nucleares en el estado de Washington puede tener una peligrosa fuga

Un tanque subterráneo de almacenamiento de sustancias químicas radiactivas en el sudeste del estado de Washington tiene fugas de galones de desechos nucleares, informó el jueves el Departamento de Ecología (DOE) del estado de Washington, que supervisa la limpieza del sitio.

El Departamento de Energía también dijo el jueves que se estima que un tanque subterráneo de desechos nucleares de Spokane, que data de la década de 1940, tiene fugas de desechos producidos por la producción de plutonio.

La Reserva Nuclear de Hanford, la ubicación de un esfuerzo de limpieza multimillonario que duró décadas, es el sitio más contaminado de desechos radiactivos en Estados Unidos, según un reporte de The Associated Press que citó The Hill.

Esta instalación produjo alrededor del 66 % del plutonio utilizado para las armas nucleares estadounidenses, incluida la bomba que Estados Unidos arrojó sobre Nagasaki, Japón, en 1945.

Se estima que el tanque B-109, de 75 años de antigüedad en la Reserva Nuclear de Hanford está derramando 3.5 galones de desechos por día en el suelo, lo que equivale a casi 1,300 galones por año.

El tanque B-109 contiene 123,000 galones de desechos y, según se informó, se está filtrando a un área donde se estima que ya se han filtrado 200,000 galones de otros tanques en el sitio.

Desde marzo de 2019, aparentemente se han filtrado 1,700 galones de desechos de B-109 y el DOE del estado de Washington lo ha estado rastreando durante más de un año.

