Aparecen cruceros en el Puerto de Galveston; es probable que en julio se reanuden los viajes en Texas

TEXAS – Durante este domingo dos barcos cruceros de la empresa Carnival aparecieron en las terminales del Puerto de Galveston y aunque no contaban con viajeros, la ocasión por lo menos significó que existe una esperanza que muy pronto los viajes podrán reiniciar.

“La intención es que puedan permanecer aquí (en Galveston) y que puedan ingresar las tripulaciones para comenzar a trabajar en restaurar los cruceros para que estén listos y se pueda comenzar a realizar viajes”, dijo Rodger Rees, jefe ejecutivo del Puerto de Galveston.

Los barcos cruceros Carnival Breeze y Carnival Vista aparecieron en las instalaciones del puerto texano por la primera vez desde abril 2020.

