Horóscopo: Qué le espera al signo de Sagitario en mayo del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en seis, mucho trabajo, enormes exigencias y decisiones que no vas a poder postergar ni delegar en otros. Pero es muy importante que no te vayas de los límites de lo que tu humano cuerpo necesita. Date tiempo para recargar energía y defensas. Cambios en tu alimentación.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Demoras en trámites y asuntos tediosos con papeles por lo menos hasta el 19. Acuérdate: uno no llega tarde a ningún lugar. En tu trabajo, la posibilidad de encarar algo independiente, mandate.

AMOR Y SEXO. Con Marte en la zona del amor, una gran fogosidad y un anhelo: conquistar y seducir al otro sin pérdida de tiempo y/o en el medio de algunas explosiones. No desperdicies esta energía hirviendo de furia, mándala para el lado del deseo y te aseguro que lo van a pasar bomba los dos.

EL DESAFÍO. No distorsiones la realidad, no importa lo que esa realidad te esté mostrando, no te la pierdas.

LA OPORTUNIDAD. Compartir.

TU ALIADO. Virgo acomoda tu energía.

Te puede interesar: Cómo se comporta cada signo del Zodiaco cuando miente en su relación de pareja