Migrante hondureño muere tras ser atropellado por vehículo de Patrulla Fronteriza

Un inmigrante hondureño murió al sur de Texas tras ser atropellado por un vehículo de la Patrulla Fronteriza que no había visto que la víctima estaba escondida en la hierba alta, informó la agencia federal.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril, cerca de Kingsville, y en además del hondureño muerto, resultó herido otro inmigrante que fue transferido vía aérea a un hospital cercano, de donde luego fue dado de alta sin heridas de gravedad.

