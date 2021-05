¡Se fue goleado! Chicharito sucumbió en el duelo de delanteros contra Ruidíaz

LA Galaxy se encontró con el primer obstáculo de la temporada: Seattle Sounders. Javier ‘Chicharito’ Hernández se encontró con una muralla defensiva que le impidió extender su racha de anotaciones. El delantero que prevaleció fue el peruano Raúl Ruidíaz, quien marcó un doblete para golear a los angelinos (3-0).

Ruidíaz empezó la goleada con un tanto al 20′. Seattle fue a dominar el partido en busca de robarle el liderato a LA. Además, estaban jugando en casa, por lo que tenían la obligación de dominar en su hogar.

LA no fue capaz de descifrar la defensa de cinco que implementó su rival. El ataque fue estéril y la defensa propia se debilitó. Seattle no perdonó y aumentó la ventaja al minuto 23′. En cuatro minutos tenían el juego en su haber. Los Angeles apretó sobre el cierre, pero lo pagó caro atrás. Raúl Ruidíaz cerró la goleada y el ‘robo’ del liderato con un gol en el tiempo agregado.

Ruidiaz nets his second of the night in the closing moments! #SEAvLA pic.twitter.com/bkSHABMWEA

— Major League Soccer (@MLS) May 3, 2021