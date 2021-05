VIDEO: Niña de 6 años es golpeada con tabla por directora de escuela de Florida

La directora de una escuela primaria de la ciudad de Clewiston, Florida fue grabada mientras golpeaba a una de sus alumnas con una tabla, en forma de castigo.

La madre de la menor fue quien grabó a la mujer identificada como Melissa Carter en la Central Elementary School, mientras le pegaba a su hija en un salón de la institución.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 2, 2021