Así lucía Carrie Fisher en su primer papel

Carrie Fisher es actualmente una de las actrices más queridas y recordadas en el cine pues con su papel de la princesa Leia en la franquicia de Star Wars se ganó una gran cantidad de fans que al día de hoy siguen lamentando su fallecimiento en 2016. Y si bien el papel de la mandataria en la ficción espacial le dio su fama, no fue ahí donde comenzó su carrera artística.

Hija de padres artistas, Fisher estaba acostumbrada a los medios e incluso acompañó a su madre en algunos trabajos de cine. Pero no fue sino hasta cuando tenía 19 años que tuvo su primer papel oficial.

Fue en el año de 1975, dos antes de que protagonizara la película de George Lucas. En la producción cinematográfica llamada Shampoo, Carrie dio vida a Lorna Carp y a pesar de que solo tuvo dos escenas, logra captar la atención por lo joven y hermosa que era en ese entonces.

En el largometraje dirigido por Hal Ashby, la actriz que murió a los 60 años dio vida a una joven que seducía al personaje interpretado por Warren Beatty.

Este sería el inicio de una larga trayectoria para Fisher, pues en 1977 llegaría a sus manos el papel de Leia Organa en Star Wars. Su interpretación regresó en 1980 con The Empire strikes back y 1983 con Return of the Jedi.

Tuvieron que pasar 32 años más para que volviera a su papel de Leia en The Force awakes (2015), The last Jedi (2017) y finalmente The Rise of Skywalker (2019), estas últimas estrenadas póstumamente con escenas inéditas de la actriz.

Además de Star Wars, la emblemática actriz probó suerte como presentadora y tuvo apariciones periódicas en series de televisión, sin embargo sus admiradores siempre la conocieron como la eterna princesa Leia.

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre del 2016 a los 60 años, dejando a su querido perro Gary bajo el cuidado de los ojos de sus fans y con un legado que al día de hoy se sigue recordando por el gran impacto que tuvo en la historia del cine.

