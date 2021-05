“¡¡¡La amo tanto!!!”: Dulce María presume la belleza de su hija María Paula con su primera sesión fotográfica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dulce María vive una de las mejores etapas de su vida tras la llegada de su hija, por lo que no dudó en compartir la primera sesión fotográfica de María Paula, ganándose nuevamente el corazón de millones de fanáticos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la estrella de televisión dio a conocer una serie de fotografías en las que se puede ver a la pequeña posando con hermosos atuendos en color violeta y rosa que la dejaron ver como una verdadera princesa.

En la publicación que fue revelada con motivo del Día del Niño, la ex RBD aprovechó para destacar algunas características de la pequeña que han logrado cautivarla en su debut como mamá:

“La inocencia de un niño no se compara con nada… la sonrisa más honesta, la ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo, su capacidad de asombro, su almita pura, cómo no se cansan hasta conseguir lo que quieren, demuestran cuando están inconformes, sonríen con quien se sienten bien y si no lloran… no pretenden ser alguien más, son auténticos, ¡¡¡son ellos y son maravillosos!!!“, escribió la actriz al pie de la publicación que ha registrado más de 500 mil “me gusta”.

Y compartió con sus 8.3 millones de seguidores que convertirse en mamá es una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, ya que ha obtenido grandes lecciones: “Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos, ella es luz, esperanza, fuerza, paz, alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebe jeje ¡¡¡la amo tanto!!!“.

Finalmente, pidió a sus admiradores no dejar de sonreír ni de soñar y conservar la esencia del alma para que nada ni nadie apague alegría del niño que algún día fuimos.

Aunque María Paula llegó al mundo el pasado 3 de diciembre, fue tres meses después cuando su orgullosa mamá la presentó oficialmente a través de una tierna fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró por primera vez su rostro. Asimismo, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer hizo una promesa de lucha por un mundo de oportunidades e igualdad para ella y todas las mujeres.