LaLiga abre expediente a Messi por almuerzo que organizó

Este lunes se conoció que el argentino Lionel Messi invitó a todos sus compañeros a su casa para compartir una comida en su jardín. La finalidad con la que el capitán organizó el asado fue para generar armonía y compromiso en los jugadores del FC Barcelona de cara al cierre de temporada, en donde los culés se disputan la liga de España en contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Tras conocer la noticia en España, la organización de LaLiga abrió un expediente a Messi con información reservada tras el almuerzo que se realizó en la casa del delantero argentino. La razón fundamental es que la reunión viola los protocolos actuales debido a la pandemia de coronavirus.

La Liga has opened an investigation into whether Barcelona's players breached coronavirus regulations by attending a lunch at Messi's house, a league source confirmed to ESPN. pic.twitter.com/Y55dcMB8Cc

— ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2021