¿Por qué se divorcian Bill Gates y Melinda Gates después de 27 años de matrimonio?

Para muchas personas es importante encontrar una pareja con la que se pueda formar una familia, comprar una casa, viajar, realizarse en lo personal y hasta lograr el éxito profesional juntos.

Así fue el matrimonio de Bill Gates y Melinda French Gates, pero aún así la pareja ha decidido separarse después de 27 años, para vivir de manera independiente la próxima fase de sus respectivas vidas.

En un escueto mensaje de Twitter firmado por la pareja, dice:

“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas. Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida”.

La noticia sorprende porque todavía el Día de San Valentín en 2020, Bill Gates publicó una foto en Instagram que lo muestra de pie con su brazo alrededor de Melinda Gates, con la leyenda, “No podría pedir un mejor socio en este viaje”.

Our experience working together has transformed who we are and continues to fuel our optimism about the world. #TBT pic.twitter.com/ubxo8658IH

— Bill Gates (@BillGates) March 3, 2016