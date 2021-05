Tres hombres mueren en Anaheim por el brutal choque de un Mercedes-Benz que quedó captado en video

Tres hombres murieron la madrugada del martes en un brutal choque en Anaheim en el cual un auto Mercedes-Benz que iba a exceso de velocidad destruyó un vehículo que salía de un estacionamiento.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 2:45 am en la intersección de Brookhurst Street y Orange Avenue, en Anaheim cuando un auto Kia Sol de color negro fue impactado por el lado del conductor por el Mercedes-Benz. El impresionante choque quedó captado en video de una cámara de seguridad.

Los tres ocupantes del Kia murieron en la escena, y según testigos se trataba un vehículo de Uber o Lyft que apenas había recogido a los pasajeros, pero esto no ha sido confirmado.

3 dead in Kia. @AnaheimPD say 2 women from Mercedes fled, found at hospital. | UPDATES on @ABC7 5:30am. #breaking https://t.co/fVPrrTjKde

— Marc Cota-Robles (@abc7marccr) May 4, 2021