Adam Sandler reacciona a la mesera que no lo reconoció y se hizo viral en TikTok

Hace una semana Adam Sandler fue la sensación de las redes sociales luego de que una mesera compartiera la curiosa anécdota que tuvo con él, ahora el tema nuevamente vuelve a dar de qué hablar pues el actor mostró su reacción en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la usuaria Dayanna Rodas mostró un pequeño clip en el que se muestra un video de las cámaras de seguridad del IHOP en donde trabaja, en la imagen se puede ver como ella, quien es mesera en dicho establecimiento, le dice a Adam Sandler que la espera sería de 30 minutos y el actor posteriormente se va.

Con el pie de foto “por favor, regresa”, Dayana dijo a sus seguidores que no reconoció al actor debajo de la mascarilla y que no fue sino hasta cuando vio las cintas de seguridad que se dio cuenta de lo que había hecho.

El clip tuvo todo tipo de reacciones pues muchos apoyaron la idea de tratar a las estrellas como cualquier otra persona, otros también aplaudieron que el actor no utilizara su fama para intentar obtener un beneficio en el establecimiento.

Y como es típico de su personalidad, el actor de Uncut Gems no se iba a quedar callado luego del alboroto que su clip causó, por lo que decidió compartir su reacción a través de su cuenta de Twitter.

“Para que quede claro, solo me fui del IHOP porque la amable mujer (refiriéndose a Dayana) me dijo que la promoción de ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba para las malteadas”, escribió.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

