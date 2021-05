¡Confirmado! El mexicano Alfredo Gutiérrez jugará con los 49ers de la NFL

El mexicano Alfredo Gutiérrez es oficialmente jugador de los San Francisco 49ers de la NFL. Fue asignado al equipo de la bahía como parte del Programa Internacional de Jugadores de la Liga.

Gutiérrez se convertirá en el mexicano número 15 en jugar en la NFL tras superar las exigencias del Programa Internacional, en el que compitieron 11 jugadores para formar parte de un equipo de la liga.

El liniero ofensivo, originario de Tijuana, es un portento físico de 2.08 metros y 150.5 kilogramos. Tiene 24 años de edad y es exjugador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

El Programa Internacional inició en 2017 con el objetivo de promocionar a atleta internacionales para tener una oportunidad en la NFL. De esta manera, ayudan a los jugadores a mejorar sus habilidades para poder alcanzar un puesto en la mejor liga de fútbol americano.

Con respecto al Programa, el mexicano explicó: “Ellos reclutan a los mejores jugadores alrededor del mundo. Este año eligieron a 11. Nos prepararon por dos meses y medio para estar listos para la NFL”.

Además de su físico, la mentalidad del mexicano también contribuyó a este paso en su carrera deportiva: “Estoy listo para esta oportunidad de formar parte de un equipo de la NFL. Tendré un contrato por 3 años“, dijo Gutiérrez en entrevista con el periodista deportivo Carlos Mauricio Ramírez.

Here he is!

I give you: @AlfredoGtzMX in his first interview in English after being selected by the @49ers.

How did the Mexican OL get from Tijuana to Levi's Stadium?

Check it out:@NBCS49ers @NBCSAuthentic pic.twitter.com/PkbKTRmGhg

— Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) May 4, 2021