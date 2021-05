¡Irreconocible! Adele celebra 33 años, sin maquillaje y presumiendo esbelta figura

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adele ha provocado alboroto entre sus millones de seguidores de redes sociales pues ha regresado justo para celebrar su 33 cumpleaños y presumir lo feliz que se encuentra.

Luego de un radical cambio de estilo de vida que la llevó a perder peso hace ya más de un año y ha impactado que siga manteniendo su esbelta figura, en las imágenes que compartió a través de su cuenta de instagram la cantante con un ingenioso juego de palabras celebra la libertad.

Las tres fotografías que ha publicado las ha acompañado por una frase como referencia a su edad recién cumplida y su nueva soltería pues justo acaba de finalizar su proceso de divorcio de Simon Konecki.

“Treinta Libres“, ha expresado la cantante británica bajo el post.

En la primer foto, posa frente a la cámara sin gota de maquillaje, con el cabello suelto y una blusa negra que deja a la vista su tatuaje en el antebrazo de un planeta con anillos.

En una segunda fotografía, la intérprete de “Hello” aparece dentro del agua con un traje de baño de manga larga donde con los brazos extendidos hacia el cielo refleja la libertad y emoción que siente.

Y la última la muestra girando frente a unas escaleras de su casa, donde se deja lucir lo largo que está su pelo y cómo ha cambiado su cuerpo, con un vestido en color vino y blanco.

Larga trayectoria a pesar de su corta edad

Sin duda es una de las cantantes con más fama a nivel mundial y desde los inicios de su exitosa trayectoria hace más de 13 años ha ido cosechando éxito tras éxito colocándose como una de las exponentes favoritas de la música.

Desde 2008 con su disco debut 19 hasta la actualidad, la cantante suma 15 premios Grammy, un Globo de Oro y otra gran cantidad de distinciones gracias a sus grandes éxitos como “Rolling In The Deep“, “Skyfall“, “Hello“, “Set Fire To The Rain“, “Someone Like You“, “Rumor has It“, por nombrar algunos de su extenso catálogo de éxitos.

Adele se encuentra trabajando en su cuarto álbum de estudio desde el 2018, según rumores de sus fans se tenía programado saliera el disco en septiembre de 2020 pero debido a la pandemia tuvo que reprogramar la fecha y aún no hay nada confirmado.

El 24 de octubre de 2020, Adele hizo su primera aparición en televisión después de cuatro años en el show Saturday Night Live, donde condujo el programa, con la invitada musical H.E.R. en donde también anunció que su cuarto álbum aún no estaba listo y por esa razón no era la invitada musical.