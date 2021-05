Video: Beyoncé aparece en serie de Selena Quintanilla en Netflix, ¿pero en verdad se conocieron?

Selena Quintanilla es un ícono de la música latina en los Estados Unidos. A pesar de su partida, la reina del Tex-Mex sigue viva en los corazones del público por sus canciones que quedaron como su legado. Netflix recientemente lanzó la segunda parte de la bioserie de la estrella.

La producción relata la vida de Selena y todo lo que vivió para llegar a la cima del éxito. En esta segunda parte de la serie, hay un encuentro que está dando mucho de que hablar. Sin contexto alguno, aparece una joven en el sexto capítulo de la segunda parte y se cruza con Selena.

Selena, quien estaba de compras en el mall Galleria de Houston, Texas, tiene un encuentro con una Beyoncé joven. Se asume que este cruce entre ambas sucedió mucho antes de que Beyoncé formara parte del grupo Destiny’s Child que la lanzó a la fama internacional. Beyoncé aparece junto a su mamá Tina y su hermana menor Solange Knowles.

Beyoncé reconoce a Selena y la saluda. En la escena la mamá le pregunta a Beyoncé quien era la chica y Beyoncé le dice que era Selena, una famosa cantante. Tina anima a su hija a decirle a Selena que es cantante pero Beyoncé no lo hace más que quedarse pasmada por la presencia de la intérprete de “Amor Prohibido”.

