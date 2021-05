Video: Lucía Méndez le hace el feo a Laura G en ‘Venga La Alegría’ y la ignora completamente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lucía Méndez es una diva total ya que es una de las estrellas de telenovelas más exitosas de todo el tiempo. La actriz protagonizó grandes clásicos de la televisión como “Colorina”, “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, “Viviana”, “Vanessa” y “Amor de Nadie”, entre muchas otras más.

Méndez aún sigue vigente en el mundo del espectáculo y ha hecho un tour de medios promocionando su más nuevo sencillo “Se Te Acabó Tu Fiesta”. Esta semana estuvo como invitada en el matutino de TV Azteca, “Venga La Alegría“, que ha dado mucho de que hablar.

La famosa fue recibida como la gran artista que es pero hubo un incidente que opacó la entrevista y fue su desplante a una de las conductoras del show. Cuando Lucía entró al set fue recibida por Ricardo Cazares que le brindó su mano al bajar de los escalones.

MÁS: Fotos: Jennifer Lopez y Ben Affleck asisten al mismo evento tras compartir tiempo juntos

Al proceder a la sala donde sería entrevistada, Méndez pasó de frente de Laura G, quien trató de saludarla. Lucía solo la vio y siguió a saludar a Anette Cuburu quien estaría sentada a su lado. Tras abrazar a Cuburu, Lucía saludó a Flor Rubio y a Horacio Villalobos después.

Se escucha decir a Laura G, “bienvenida por favor”, dirigiendo a la invitada a sentarse a un lado de Cuburu. Es ahí cuando Laura intenta saludar nuevamente a la Méndez pero esta la ignora de nuevo y le pasó en frente de sus narices para abrazar a Ricardo.

A Laura G solo le quedó reírse y ver como Lucía saludó a todos sus compañeros menos a ella. El momento se volvió tendencia en las redes por lo obvio de la situación. ¡Mira el video aquí!

MÁS: ‘La Hija del Embajador’: Final de temporada y estreno de segunda es el as bajo la manga de Univision

Lucía Méndez denuncia acoso de “El Gordo” de Molina

La actriz se ha unido a varias artistas que han denunciado el acoso de Raúl ‘El Gordo’ de Molina, el conductor de “El Gordo y La Flaca” de Univision. Lucía dijo que el incidente ocurrió en el programa “Pica y se Extiende”, programa compañero del show de entretenimiento presentado por Raúl y Lili Estefan.

“En el momento que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada, pero después, cuando vinieron los cortes le dije: ‘¿por qué tan mandado?, ¡yo no me llevo así!’… ‘No, es una broma’, me dijo”, reveló Lucía en entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Aunque Méndez dijo que De Molina “se disculpó”, fue una “falta de respeto” hacia su persona que la hizo enojar e hizo pasar por un momento “muy desagradable.”