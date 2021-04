Lucía Méndez habla del mal momento que vivió cuando Raúl de Molina le agarró el trasero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Primero fue la cantante Virggi López, quien acusó a Raúl de Molina de haberla, supuestamente, tocado de manera incorrecta, debajo del agua, del jacuzzi de ‘El Gordo y la Flaca’, y ahora se suma Lucía Méndez con un episodio que vivió cuando estuvo de invitada en ‘Pica y se Extiende’.

Javier Ceriani y Elisa Beristain entrevistaron a la ‘diva de las telenovelas’ sobre un video que comenzó a circular, donde se ve que De Molina la agarra con las dos manos del trasero y Lucía Méndez revive el mal momento que vivió y cómo se sintió.

Los periodistas del show de Youtube le preguntaron sobre ese momento y esto fue lo que les dijo:

“En el momento que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada, pero después, cuando vinieron los cortes le dije: ‘¿por qué tan mandado?, ¡yo no me llevo así!’… ‘No, es una broma’, me dijo”, aseguró Lucía Méndez, quien estaba vía telefónica contando su experiencia.

Elisa le preguntó si Raúl de Molina le había pedido disculpas luego de este momento tan incómodo:

“Sí, se disculpó, es que yo me puse como muy molesta, y se me iba a notar inmediato que iba a entrar (al aire), entonces me dijo: ‘perdóname Lucía, fue una broma’… Es que yo no me llevo así contigo, ¿qué onda?… Y ya, fue todo lo que pasó, ya después me fui ,y hace mucho tiempo que no veo al Gordo y nada”, siguió relatando Lucía.

Los periodistas le preguntaron cómo se sentía de que esas imágenes volviera a salir a la luz: “Muy mal, me siento mal, no es un bonito momento ni para él, ni para mí, no es agradable“, dijo y agregó.

“Fue una falta de respeto, obviamente, me pidió perdón, sí se sacó de onda porque me vio muy enojada… Ante los hechos no puedes decir que no es cierto, yo toda mi vida he sido sincera, esto pasó, fue muy desagradable, me impresiona muchísimo todos los casos que están pasando, no se que está pasando en la humanidad, pero estamos muy sorprendidos”, dijo Lucía.

Y le prometió a Elisa hacer un programa, en su canal de Youtube, en donde hable de todos estos casos de ‘me too latino’, incluido lo que le tocó vivir con De Molina.

Recordemos que ayer, también en ‘Chisme No Like’, la cantante Virggi López contó que visitó ‘El Gordo y la Flaca’ en el 2005 y fue invitada al jacuzzi con De Molina, pero que al entrar, sintió la mano del presentador tocándola de manera inapropiada.

“Me quito la bata, quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo, y resultó que el hombre (Raúl de Molina) empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas“, dijo Virggi López ayer ante el asombro de Ceriani y Beristain.

Nosotros nos comunicamos con Univision para tener una reacción antes esta acusación de López y esto fue lo que nos respondieron: “Univision toma en serio este tipo de alegatos y los revisaremos cuidadosamente”.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN QUE LUCÍA MÉNDEZ CUENTA EL EPISODIO CON RAÚL DE MOLINA: