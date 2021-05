Frida Sofía se quita el apellido Guzmán y la tunden en redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Frida Sofía tras haber enfrentado públicamente el escándalo por denunciar que sufrió abuso cuando era una niña por parte de su abuelo Enrique Guzmán, ahora ha decidido no llevar más el apellido Guzmán y ha optado por el de su padre Pablo Moctezuma.

Ha sido recientemente que la modelo ha cambiado la forma como aparece en sus cuentas oficiales de redes ya que aparece como “Frida Sofía” sin llevar ningún apellido pero ahora después de la polémica ha agregado el “Moctezuma“.

Luego de las declaraciones de la única hija de Alejandra Guzmán desde hace unas semanas la familia Guzmán Pinal ha vivido una de las peores crisis que la ha llevado a remover conflictos del pasado y llevar a que la familia se divida.

Sin lugar a dudas uno de los objetivos inmediatos es romper los vínculos con su familia materna y esto es solo el inicio.

Presume el apellido paterno y la tunden en redes

Tras este hecho rápidamente se empezaron a cruzar opiniones de parte de los fans de la también cantante como de usuarios que han dejado fuertes mensajes hacia Frida Sofía pues muchos tachan de incongruente sus acciones.

“Se puede quitar todos los apellidos pero nunca dejará de ser su hija“, “Cría cuervos y te sacarán los ojos un dicho bien dicho la vida está al revés unos no tenemos nuestros padres vivos y otros que los tienen no lo valoran pero así es la vida“, “Que le devuelva el departamento que le regaló su mamá también, que es donde vive“, “Se podrá quitar el apellido pero la sangre no se niega“, expresaron algunos fanáticos.

Pero también hubo muchos otros que están a favor de la situación por la que está pasando la joven y aplaudieron su decisión por querer cortar relaciones con su madre.

“Yo también lo haría, si mi madre no me defiende o pone en duda que su padre abusó de mí cuando niña. Bien por Frida, es hora de empezar a sanar“, “Ya era hora, ahora que trabaje o se interne en un centro de ayuda”, “Total, ella no ha protegido a su hija nunca”, escribieron otros usuarios de Instagram.

Una persona cercana a Frida explicó que la hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán busca desprenderse de esa familia y quiere olvidar “malos recuerdos“.

“Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen“, agregó su amiga e indicó que eso fue lo que Frida dijo literalmente.