Un jugador de lotería ganó $26 millones de dólares en Los Ángeles, pero le quedan pocos días para reclamarlos

El pasado noviembre un jugador de la Lotería de California fue a una estación de gasolina en el área de Los Ángeles y compró un boleto que salió ganador con un increíble premio de $26 millones de dólares. Pero resulta que el premio no ha sido reclamado en un caso que ahora levanta enorme intriga.

La persona compró el boleto de SuperLotto Plus en una estación de ARCO AM/PM localizada en Norwalk para el concurso del 14 de noviembre. Los números ganadores fueron 12,13, 23, 31 y 36, además del número mega que fue el 10.

La fecha límite para reclamar el premio que le podría cambiar la vida a una persona y su familia -y generaciones futuras- es el 13 de mayo, es decir, 180 días después de la fecha del sorteo. ABC7 reportó que el premio no ha sido reclamado citando a funcionarios de la Lotería de California.

En caso de que el ganador no se presente antes de esa fecha, el valor en efectivo del premio luego de impuestos ($19.7 millones de dólares) será transferido a escuelas públicas de California, una excelente causa.

La Lotería de California dijo este viernes que generó ventas de casi $7,000 millones de dólares en el año fiscal 2018-19, y que desde 1985 ha contribuido con más de $37,000 millones para la educación pública del estado.

The mission at the California Lottery is to maximize supplemental funds for public education, and this National Teacher Appreciation week, we recognize and express our gratitude to all educators in the state. #TeacherAppreciationWeek #CALottery pic.twitter.com/gwUz7VkYG0

— California Lottery (@calottery) May 3, 2021