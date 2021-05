¡Alarmas encendidas! Busquets sufrió un fuerte golpe en su cabeza y fue llevado directo al hospital [VIDEO]

El duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tuvo bastantes roces durante la primera parte. En un duelo que definía grandes cosas por la Liga de España, era de esperarse grandes fricciones. En los primeros compases del partido, Sergio Busquets tuvo un choque de cabezas contra Stefan Savic. El futbolista español quedó tendido en el campo. En primera instancia intentó continuar, pero tuvo que salir sustituido y fue llevado de emergencias al hospital.

El mediocampista blaugrana se golpeó fuertemente la cabeza en el choque con el futbolista del Atlético. Como resultado del impacto, Busquets quedó conmocionado dentro del campo y comenzó a sangrar por el orificio nasal izquierdo. El futbolista fue atendido por el cuerpo médico fuera del campo y a priori se creía que podía continuar con el encuentro. Sin embargo, poco tiempo después de que volviera al campo, Sergio cayó en el suelo y pidió la sustitución. Claramente el futbolista no estaba en condiciones de continuar en el compromiso.

🚨 🚑 Busquets went to the hospital after receiving a blow to the head by Savic #BarçaAtleti [md] pic.twitter.com/W2sjes45Ks

— FCBarcelonaFl 🏆 (@FCBarcelonaFl) May 8, 2021