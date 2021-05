Talina Fernández asegura que tuvo un encuentro con extraterrestres y la operaron de una rodilla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Talina Fernández sorprendió a sus compañeros del programa ‘Sale el Sol’, en donde compartió una historia que dejó a todos helados. Y es que reveló que hace más de 40 años tuvo un encuentro con extraterrestres, quienes la operaron de una rodilla.

Según lo narró la madre de la fallecida actriz Mariana Levy, todo sucedió en el año 1977 cuando una amiga le platicó que conocía a unos hombres alienígenas que se encargaban de curar a las personas, por lo que ella le pidió que la llevara a conocerlos.

“En la noche me habla mi mejor amiga y me dice: ‘Tali, fíjate que fui a Toluca’, se le ponchó la llanta y mientras la arreglaban estaba tomando un café y se le acercó un hombre rojo, pelirrojo, pecas rojas, todo rojo y que me dice que a él lo habían curado unos alienígenas”, explicó.

Enseguida relató que decidió encontrarse con los hombres misteriosos, pero que no acudió sola a su cita, ya que también la acompañó su esposo y otra reportera con su marido:

“Me dijo (su amiga) que los hombres dicen que podía llevarme con ellos y le dije que si podía llevar a mi marido, a una reportera con su marido. En esos días, esperé a que llegara el jueves (día que se iba a reunir con los alienígenas) que me amuelo una rodilla y estaba hinchada, llego con una rodillera”, explicó.

La conductora recordó que llegó a un lugar en el que se podía ver la Ciudad de México a lo lejos: “Llegó el día de la cita llega el hombre rojo y yo con la rodilla amolada. Nos vamos en una camioneta sin ventanas. Llegamos, me bajo y México se veía abajo, pudo haber sido el Ajusco o no sé qué”, agregó.

Y provocó el asombro de los otros conductores al revelar que supuestamente se encontró con varios hombres vestidos de negro que la operaron de su rodilla:

“Pasamos por un taller de vestidura de coche, entramos a una casa humilde donde están dos hermanos con jorongos mexicanos, un pizarrón y un cuarto allá con como 20 hombres de negro que me dijeron: ‘Nosotros no podemos curar a todo el mundo, te podemos enseñar’. Les dije traigo una rodilla hecha pinole y le dice uno al otro: ‘¿Qué dices? ¿La operamos? ¿Ya viste que es por la parte de afuera? pues la vamos a operar’. Pensé que me iban a anestesiar, saqué un cigarro para estar alerta y empiezo a sentir la pierna helada, ahí sentada en donde estaba y ellos con los ojos cerrados hacían así (movían las manos). Acabaron y empezaron a eructar. Qué pena me dio con mi amiga, y me levanto el pantalón y la pierna absolutamente perfecta“, destacó.

Pero eso no fue todo ya que también intentaron enseñarle a curar a las personas, pero como ella les respondió que todos los días debía presentarse a su programa a las 7 de la mañana no fue posible: “Entonces dijeron: ‘no es su momento, llévensela’“.

Tiempo después, la comunicadora visitó a un médico porque se lastimó una pierna y fue gracias a que le tomaron una radiografía como comprobó que efectivamente había tenido una lesión grave en la rodilla: “Me enseñó que sí había estado rota, era la que me habían operado los extraterrestres“, finalizó.