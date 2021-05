“No se lo deseo a nadie”: Camila Sodi habla por primera vez de su divorcio con Diego Luna

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque prefiere no hablar de temas personales como su vida en pareja e hijos, Camila Sodi habló por primera vez sobre su divorcio con Diego Luna y las dificultades económicas por las que atravesó tras su separación.

Fue durante una entrevista con Aislinn Derbez para su canal ‘La Magia del Caos’, en donde la actriz compartió algunos detalles del proceso por el que atravesó desde que decidió casarse a muy temprana edad.

“Yo me casé bien chiquita. Entonces yo creo que las herramientas que uno va recolectando durante la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor. Y al final decides si te quieres quedar o no en la relación en la que estás y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son y son durísimas, pero son consecuencias que al final juegan a tu favor”, reflexionó.

Y es que, para la actriz de 34 años uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar fue su divorcio con Diego Luna, ya que tuvo que replantear su vida y decidir enfocarse únicamente al cuidado de sus dos hijos, haciendo a un lado su vida profesional: “Me divorcié y fue de: ‘No tengo dinero ¿Qué estoy haciendo?’. Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos y de repente fue como: ‘Ya me divorcié’. Regresé a México y ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado”, recordó.

Además, como pocas veces, compartió que, tras una larga ausencia en la actuación, vivió una angustia absoluta debido a que no tenía dinero, razón por la cual tuvo que regresar a México y buscar nuevas oportunidades para trabajar:

“Tengo dos hijos y yo creo que tenía 100 dólares en el banco. Era de sobrevivencia, regresé a México, contraté una nana, mi mamá no estaba en México, entonces contraté una nana que me ayudaba con mis hijos. Fue como una época de mucho caos y de mucho aprendizaje muy dual. Me dediqué a trabajar sin parar”, agregó durante la charla que ya supera las 100 mil reproducciones en YouTube.

Y señaló que el proceso de divorcio lo vivió de una forma muy triste que no le desea a nadie:

“Es muy pesado, no se lo deseo a nadie con hijos. Muy dolorosa (experiencia), se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso porque socialmente una familia tiene que ser así. Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres”, describió la protagonista de ‘Rubí’.

La estrella de cine y televisión también aseguró que al padre de sus dos hijos lo considera como una familia para toda la vida y compartió una anécdota que vivió durante el proceso de separación, cuando tuvo que enfrentarse a un fan que interrumpió un momento difícil para pedir un autógrafo.

“Estábamos Diego y yo, no me acuerdo en dónde… el caso es que estábamos uno frente al otro como que nos abrazábamos muy cerquita yo estaba llorando y lo agarraba como una escena muy cabrona. Estábamos en el proceso (de divorcio) y llega alguien y dice ‘ay perdón que los interrumpa, ¿me dan un autógrafo?’ No podía yo creer la situación, me trabé“, narró.

Antes de despedirse, la sobrina de Thalía aseguró que desea darse una nueva oportunidad en el amor, y aunque a 7 años de su separación ya ha pasado por varias relaciones, no ha encontrado al hombre adecuado por falta de tiempo:

“En 7 años pasas por todas. Y ahorita viendo lo poco que hay en el mercado y más haciendo lo que hacemos, no tengo tiempo y me quiero dar tiempo. No sé dónde conocer a alguien porque trabajo todo el día y cuando no trabajo estoy con mis hijos. Tengo ganas ya (de tener una pareja) durante mucho tiempo no porque estaba trabajado en reconstruirme a mí y mis conceptos. Pero ya estoy en un lugar bastante madura emocionalmente. Ya quiero, ¡súper quiero algo lindo!“, puntualizó.