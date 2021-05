Silvia Pinal da la espalda a Frida Sofía al confesar que “no quiere ensuciarse con cosas falsas”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Silvia Pinal prefiere mantenerse alejada de la polémica que rodea a su familia, así lo confirmó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, con quien compartió algunos aspectos de su vida y su opinión sobre los escándalos que han causado revuelo en días recientes, así como la tormentosa relación que mantuvo con el padre de Alejandra Guzmán.

Luego de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de haber abusado de ella desde que tenía 5 años, la actriz compartió un comunicado de prensa en el que aseguró estaba dispuesta a escuchar y ayudar a su nieta, sin embargo, en la entrevista que fue publicada este domingo en el canal de YouTube ‘En casa de Mara’, dijo no estar interesada en escuchar la versión que de su nieta, ya que son acusaciones falsas:

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar”, señaló la llamada Última Diva del Cine Mexicano.

Y reiteró su molestia por la forma en que se habla de su hija Alejandra Guzmán, a quien se le ha señalado de ser una mala madre a pesar de que siempre se ha preocupado por darle lo mejor a su hija:

“Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, porque Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, no es justo. Alejandra les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre“, añadió.

En la charla, destacó que prefiere no darle consejos a la rockera, ya que la respeta en todos los sentidos: “Que sepa que la quiero que me gusta mucho lo que hace, pero hasta ahí, no hay manera de jugar con ella“.

Sobre la relación que mantiene con su nieta Frida Sofía, confesó que la distancia les impide convivir, ya que actualmente se encuentra viviendo en Miami, mientras que ella radica en la Ciudad de México.

“Con Frida no la veo porque Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho Estados Unidos, el inglés y todo eso. Y qué bueno que lo viva porque es una puerta que se le abre muy importante para ella”, respondió.

En cuanto a Enrique Guzmán confesó que nunca ha recibido disculpas por la violencia que sufrió durante su matrimonio:

“No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho. Física y psicológicamente, y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos, es difícil”, detalló.

Y añadió que actualmente tiene una relación cordial con su exesposo, en la que incluso hay cariño mutuo, recordando que estuvieron juntos en el bautizo de su nieto Apolo, hijo de Luis Enrique.

“Él (Enrique Guzmán) me ve con cariño no es una cosa de rencores, quiere mucho a su hija. Fue una competencia muy desleal, pero siempre me sentí muy engreída. Hasta la fecha hace poco hicieron el bautizo de Apolo y feliz y fascinada” puntualizó.