Andrea Escalona dedica emotivo mensaje a Magda Rodríguez por el Día de la Madre

Con un emotivo mensaje por el Día de la Madre que se celebra en México este 10 de mayo, Andrea Escalona recordó a Magda Rodríguez.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la conductora del programa ‘Hoy’ compartió una carta dedicada a su mamá, quien perdió la vida el pasado mes de noviembre a consecuencia de complicaciones con una úlcera.

En la publicación que ha recibido más de 80 mil “me gusta”, Escalona confesó lo complicado que ha sido vivir sin su mamá, a quien extraña todos los días y que desde hace más de 6 meses que partió no deja de sentir un gran vació:

“Magda… Pues no es que me hagas falta hoy sino los 365 días del año, las 24 horas de cada día, el ver mi celular y no encontrarme con llamadas perdidas tuyas, de cuando me despertaba o hubiera terminado el día, así he aprendido a vivir en estos 6 meses extrañándote, con el vacío, siempre te extrañaré, me harás falta”, escribió.

Además, mostró su amor y agradecimiento por los años que pasó junto a la productora del matutino de Televisa: “Te amo y le agradezco a Dios que me haya prestado a la mejor mamá del mundo estos 34 años“.

Finalmente, la compañera de Galilea Montijo y Andrea Legarreta envió una amorosa felicitación a su mamá:

“En donde quiera que estés, feliz día, no hay un solo día instante que deje de pensar en ti, te amo”, detalló.

Además, compartió el fragmento de una entrevista en la que Magda Rodríguez habla de lo orgullosa que se siente de su hija:

Magda Rodríguez perdió la vida el pasado 1 de noviembre a los 57 años en su residencia de la Ciudad de México, a consecuencia de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo, según lo informaron las autoridades que acudieron al domicilio.

Pero fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde Andrea Escalona compartió cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su mamá un día antes de su muerte:

“Me dio la bendición, me dijo te amo, triunfas mucho, ya me quería correr porque se me hacía tarde para el Tenorio. Llego al Tenorio, hago la segunda función, pero insistente me dice: ‘No vengas porque qué tal que tengo COVID, tienes prohibido venir a la casa’“, narró.