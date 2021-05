Ángela Aguilar divide opiniones tras su interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pela de “Canelo” Álvarez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ángela Aguilar puso en alto el nombre de México al entonar el Himno Nacional previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez vs Billy Joe Saunders, aunque recibió una lluvia de halagos y felicitaciones por lo que a unos les pareció una excelente interpretación, también hubo aficionados que utilizaron las redes sociales para criticarla.

La noche de este sábado 8 de mayo “La Princesa de la Música Mexicana” subió al ring para interpretar el Himno Nacional Mexicano. Vestida con una elegante capa negra con bordados artesanales, la cantante tuvo una destacada participación en la que brilló gracias a su talento y belleza, sin embargo, fue blanco de ataques por dar una entonación diferente que no le pareció a algunos televidentes que utilizaron las redes sociales para expresar su molestia.

“Es un grito de guerra, no una canción de amor“, “Lo cantó estilo gringo“, “Nuestro himno nacional es fuerte, sinónimo del orgullo de ser mexicano y está vez no se me enchino la piel al escucharlo“, “No sabía que el himno nacional podía usarse como canción para conciliar el sueño“, “Es domingo: ¿Ya terminó Ángela de entonar el Himno Nacional?“, fueron solo algunos mensajes que compartieron los usuarios de redes sociales que manifestaron su desacuerdo en la interpretación de la joven de 17 años.

Mientras que en una publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recibió cientos de halagos y felicitaciones en donde calificaron su participación como una de las mejores.

“Me encantó tu interpretación del himno nacional y también la entrada estuvo espectacular“, “Felicidades Angelita eres un orgullo para México“, “Fue realmente hermoso“, “Orgullo mexicano“, “Chulada de entrada Ángela“, “Cantaste precioso“, “Qué bárbara se me enchina la piel“, escribieron algunos fanáticos de la artista.

Por otro lado, el cantante Pepe Aguilar salió en defensa de su hija menor durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde aceptó que Ángela se equivocó en el himno, ya que cantó más lento. A pesar de ello, resaltó su orgullo ya que a su corta edad logró una presentación en vivo ante más de 80 mil de aficionados.

“Sí hubo un error, claro que hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla, pero sí la regó. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir: la regó en que lo cantó muy despacio. La regó, ya se acabó, 17 años. No es para justificarla, la regó. No moduló ni modificó la melodía, nada más lo cantó más lento y está mal cantado“, detalló el cantante.

Esta no es la primera vez que Ángela entona el Himno Nacional Mexicano, pues fue en noviembre de 2019 cuando atendió por primera vez la invitación del pugilista.