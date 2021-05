Arrestan a tres pandilleros de Los Ángeles por escandaloso robo en exclusivo restaurante de Beverly Hills

La Policía de Beverly Hills y el FBI anunciaron que se logró el arresto de tres hombres vinculados con un escandaloso robo a mano armada ocurrido a principios de marzo en un prestigiado restaurante de esa ciudad.

El incidente del 4 de marzo en Il Pastaio, en el que una mujer sufrió una herida de bala, dio la vuelta al mundo por la dramática escena captada en video en un restaurante frecuentado por celebridades en Beverly Hills y porque a un conocido joyero que estaba en el lugar le robaron un reloj valuado por él en medio millón de dólares.

El reloj robado es similar al mostrado a continuación.

