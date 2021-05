Cristiano Ronaldo es el primer jugador en alcanzar 100 goles en tres equipos diferentes

El portugués Cristiano Ronaldo alcanzó este miércoles los 100 goles en la Juventus de Turín, por lo que se convirtió en el primer jugador de fútbol en anotar 100 o más goles en tres países diferentes (Inglaterra, España e Italia).

118 for Man United 450 for Real Madrid 100* for Juventus 134* in the UCL 103* for Portugal

El gol número 100 de Ronaldo con la entidad bianconera sucedió cerca de finalizar el primer tiempo del partido de la Juventus vs. Sassuolo de la Serie A de Italia.

El promedio de goles de Cristiano Ronaldo es de 0.76. Llegó a esta cifra con la Juventus en 131 juegos disputados.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb

— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021