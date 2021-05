Agenda de eventos: diversión para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cine clásico

“Verbena trágica” es una cinta con una historia bastante inusual. Fue dirigida por Charles Lamont, director de cortos cómicos con Charley Chase y los Tres Chiflados para los estudios Columbia. También fue realizador de los filmes de Abbott and Costello. Esta película, sin embargo, es en español con populares actores de México, España, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Fue rodada en Nueva York en 1939.

La Latin American Cinemateca of Los Angeles mostrará esta película que fue protagonizada por Fernando Soler, uno de los actores más destacados de la Época de Oro del cine mexicano. La proyección es virtual y será copresentada por el Archivo de Cine y Televisión de la University of California in Los Angeles. Después de la presentación de la película habrá una sesión de preguntas y respuestas a cargo del historiador de cine latinoamericano Colin Gunckel y con María Elena de las Carreras, profesora visitante de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA. La sesión será moderada por el programador y guionista Guido Segal, de LACLA. Se mostrará con subtítulos en inglés. Gratis. Hoy 4 pm, hora del Pacífico. Informes y registro cinema.ucla.edu.

Conversación con fotógrafos

Esta semana, el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute de Nueva York conversa con Terrence Jennings, fotógrafo que este centro presentó en su exhibición OnProtestandMourning.digital, y con el reconocido fotógrafo de la ciudad de Nueva York, Jamel Shabazz. La charla será dirigida por la curadora de la muestra, Grace Aneiza Ali.

Jennings hablará de la colección de imágenes tomadas en las protestas en Nueva York desde la primavera de 2020 hasta el verano/otoño de ese año. On Protest and Mourning es una exhibición digital multimedia que muestra el trabajo de seis fotógrafos; examina de forma individual y colectiva el dolor que desencadenó la brutalidad policial y el estado de violencia. Los trabajos de Jon Henry (de Nueva York) Stranger Fruit; Terrence Jennings (de Nueva York) I saw honor and dignity, too!; Vanessa Charlot (de St. Louis y Miami) Am I Next?; Dee Dwyer (de Washington, DC) Justice for Deon Kay; Carlos Javier Ortiz (de Chicago) We All We Got, y Nadia Alexis (de Mississippi) What Endures, exploran cómo los ciudadanos se pueden involucrar en las protestas y también marcar las vidas que han sido irreparablemente dañadas o perdidas. Cada trabajo está acompañado de un poema escrito por una selección de destacados autores negros de varias generaciones. La conversación se efectuará en vivo en la página de Facebook del centro. Hoy 6 pm, hora del Este. Informes cccadi.org.

Feria de insectos

El Natural History Museum of Los Angeles County está celebrando 35 años de su Bug Fair; sin embargo, la edición de este año, Bug Fair Connected, tendrá lugar de manera virtual. Se desarrollarán varias actividades en vivo a lo largo de las ocho horas que dura el evento.

Las actividades virtuales comienzan a partir de las 9 am con A Ponding We Will Go, en la que educadores del museo demuestran las mejores prácticas para los estanques de agua; al mismo tiempo se verán pequeñas criaturas bajo el agua en los estanques de los jardines naturales del museo. A las 10 am, en Sing Move Play! el museo invita a cantar y a moverse en este programa que usualmente esta reservado para los miembros de esta institución. Se presentarán canciones originales por parte del los artistas del propio museo. Otras de las actividades tienen que ver con la comida que se prepara con insectos, un detrás de cámaras para ver la colección de paleontología invertebrada del museo, un vistazo a la colección de investigación de entomología del NHM y una charla en la que los miembros fundadores de Entomologist of Color comparten los esfuerzos que hacen para diversificar el campo de la entomología por medio del reclutamiento, la retención y el activismo. Sábado de 9 am a 5 pm, hora del Pacífico en la página de Youtube del NHM. Gratis con reservación. Informes nhm.org/bugfair.

Jazz en el Lincoln

Lakecia Benjamin, una de las saxofonistas más prometedoras del universo del jazz, regresará al escenario del Dizzy’s Club de Nueva York para ofrecer un concierto virtual en vivo dentro de las serie Live from Dizzy’s. La artista, alumna de Essentially Ellington, se ha hecho fama de ofrecer shows energéticos que brincan de un género a otro. Ha tocado con músicos que van desde Jimmy Heath, Joanne Brackeen y Charenee Wade hasta Harry Belafonte, Macy Gray, Stevie Wonder, Alicia Keys y The Roots.

Para este concierto, Benjamin volverá a su fuente de material favorita al liderar a su cuarteto a través de una tarde con repertorio de Coltrane, que incluyó en su nuevo álbum y que celebra y explora su mayor influencia en el saxofón, John Coltrane, y la gran multiinstrumentista, Alice Coltrane. El cuarteto tiene a Lakecia Benjamin en el saxofón alto, a EJ Strickland en las percusiones, a Lonnie Plaxico en el bajo y a Chris Rob en el piano. Este concierto será filmado en vivo en el Frederick P. Rose Hall de Nueva York. Boletos $10. Hoy, 7:30 pm, hora del Este. Informes 2021.jazz.org.

A nadar en Six Flags Hurricane Harbor

El parque acuático Six Flags Hurricane Harbor (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), anunció que está listo para reabrir sus puertas a miembros y poseedores del pase anual este sábado y domingo, y para el público en general el 22 de mayo. Este parque colinda con el parque atracciones Six Flags Magic Mountain.

Para cumplir con los lineamientos de reapertura estatales y del condado, el parque acuático operará con ingreso reducido y los visitantes tendrán que usar el nuevo sistema de reservaciones. Al mismo tiempo, el parque utilizará las mismas medidas de seguridad que se aplican en Six Flags Magic Mountain, incluyendo varios nuevos métodos de tecnología avanzada diseñados para proteger a los visitantes y empleados. El plan fue desarrollado por expertos de enfermedades infecciosas y será ajustado conforme sea necesario para cumplir con las recomendaciones gubernamentales. Este parque cuenta con toboganes gigantes, ríos lentos, albercas de olas y chapoteaderos para niños pequeños. Boletos a partir de $39.99. Informes sixflags.com/hurricaneharborla.