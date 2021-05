Cuál es la forma más eficiente de enviar la declaración de impuestos antes del 17 de mayo

La fecha límite para presentar impuestos está a la vuelta de la esquina y dependiendo de en dónde vivas y del formulario de impuestos que vayas a enviar, el Servicio de Rentas Internas (IRS) cuenta con diferentes lugares para que puedas enviar tu declaración en caso que la elabores con los formularios de papel.

Este año el IRS otorgó a los contribuyentes un mes más para presentar una declaración de impuestos, pero ese tiempo extra está a punto de terminar este lunes 17 de mayo. Si todavía necesitas más tiempo, podrás solicitar una prórroga antes de esa fecha.

Para recibir tu reembolso de impuestos y cualquier dinero de estímulo que falte del primer, segundo o del tercer cheque del estímulo, el IRS ha recomendado que presentes tu declaración de manera electrónica y obtener tu reembolso a través de un depósito directo.

Pero si tienes que enviar tu declaración de impuestos del 2020 por correo postal, ten en cuenta que debido al poco personal con que cuenta el IRS la agencia federal podría tardar varias semanas más en procesar tu declaración.

La mejor recomendación es que presentes tu declaración de impuestos lo más pronto posible. La agencia federal solo ha otorgando un poco más de tiempo a aquellos estados que fueron declarados en estado de emergencia al ser afectados por fenómenos meteorológicos al inicio de este año. A través de este enlace podrás conocer quienes podrán presentar una declaración de impuestos después del 17 de mayo.

