Shake Shack te regala hamburguesas y papas fritas si te vacunas en la ciudad de Nueva York

Esta es una gran oferta si te vacunas contra el coronavirus en la ciudad de Nueva York. El alcalde Bill de Blasio está ofreciendo a los neoyorquinos y a cualquiera que se vacune una tarjeta de regalo de la cadena de hamburguesas Shake Shack.

A partir de este jueves y hasta el 12 de junio podrás obtener un vale para una hamburguesa o un sándwich con papas fritas si recibes la vacuna contra la COVID-19 en alguna de las unidades móviles que existen en la ciudad.

Para hacer válida la promoción deberás mostrar tu carnet de vacunación sólo en las sucursales de la cadena de hamburguesas participantes.

Want fries with that vax? @ShakeShack has you covered!

Get vaccinated and you’ll get deals at #NYC’s own Shake Shack. Tune in now: https://t.co/kM8KQVvruY pic.twitter.com/dNA4e4ZyZo

— City of New York (@nycgov) May 13, 2021