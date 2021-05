Ford y Volvo son las mejores opciones de seguridad, según un estudio que muestra que los automóviles eléctricos son seguros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De acuerdo con el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), los coches eléctricos están demostrando ser al menos tan seguros como los coches convencionales, según los resultados de las pruebas de choque y un análisis de los reclamos por lesiones.

“Es fantástico ver más pruebas de que estos vehículos son tan seguros o más que los que funcionan con gasolina y diésel”, dice el presidente del IIHS, David Harkey. “Ahora podemos decir con confianza que hacer que la flotilla estadounidense sea más ecológica no requiere ningún compromiso en términos de seguridad”.

El IIHS evaluó recientemente dos SUV eléctricos, el Ford Mustang Mach-E y el Volvo XC40 Recharge, y ambos obtuvieron importantes premios de seguridad.

Para obtener la distinción Top Safety Pick, un vehículo debe obtener calificaciones de “Bueno” en las seis evaluaciones de colisiones realizadas por el instituto: superposición frontal pequeña del lado del conductor y del pasajero, superposición frontal y lateral moderada, resistencia del techo y del reposacabezas. El IIHS también tiene en cuenta el desempeño del sistema de prevención de choques frontales y de faros delanteros a la hora de conceder sus premios.

El Mach-E cuenta con un sistema de frenado automático de emergencia que obtuvo calificaciones superiores tanto en las evaluaciones de vehículo a vehículo como de vehículo a peatón. El Match-E también tiene buenos faros delanteros en las versiones Premium, GT y First Edition. Sin embargo, las luces LED de las versiones Select y California Route 1 se calificaron como marginales, lo que hace que el SUV no reúna los requisitos para la designación Top Safety Pick+ del IIHS.

El Volvo XC40 Recharge obtuvo un mejor resultado y así ganó la codiciada calificación Top Safety Pick+. También tuvo un buen desempeño en las pruebas de choque, pero se beneficia de faros “Buenos” en todas las versiones y paquetes. Además, su sistema de prevención de colisiones frontales obtuvo puntuaciones superiores y avanzadas.

A principios de este año, el Audi E-Tron, el Audi E-Tron Sportback y el Tesla Modelo 3 también calificaron para los premios Top Safety Pick+.

Un reciente y trágico accidente del Tesla Modelo S cerca de Houston, Texas, ha suscitado preocupación por los intensos incendios asociados con colisiones de vehículos eléctricos que tuvieron grandes repercusiones. Sin embargo, un portavoz del IIHS le dijo a CR que las pruebas de choque de los vehículos eléctricos que ha realizado la organización de seguridad “nunca han producido un incendio o un aumento de la temperatura de la batería que indique la posibilidad de una fuga térmica”.

El IIHS también ha publicado los resultados de un estudio que compara las versiones eléctricas y convencionales de nueve modelos desde 2011 hasta 2019, y analiza los reclamos de seguros por colisión, daños materiales y lesiones. Esta nueva investigación muestra que los reclamos por lesiones de conductores y pasajeros fueron más de un 40% inferiores a las de los modelos convencionales idénticos durante ese período, cuando se corrigen las millas recorridas. Estos resultados son similares a un informe anterior de la organización.

“Estos resultados demuestran que los consumidores no tienen que sacrificar la seguridad cuando eligen un vehículo más ecológico para el medioambiente y que les ahorra dinero en combustible y mantenimiento”, afirma Chris Harto, analista principal de políticas de sostenibilidad de CR.

