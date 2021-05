Twitter Blue: el servicio premium que te permitirá editar un tuit y navegar sin publicidad por $3 dólares mensuales

Los rumores sobre una versión de pago de Twitter llevan años existiendo, sin embargo, ese servicio podría hacerse realidad muy pronto ya que la compañía estaría trabajando en la versión de su servicio por suscripción en donde algunas de sus funciones estarían disponibles solo para los usuarios premium.

Jane Manchun Wong, una investigadora y desarrolladora de aplicaciones, reveló el fin de semana en el portal 9to5Mac el nombre y el costo del nuevo servicio de suscripción de Twitter.

Según Wong la nueva función sería llamada Twitter Blue y tendría un costo de $2.99 dólares mensuales y permitiría deshacer tuits, crear colecciones o grupos de usuarios favoritos y navegar sin publicidad.

La investigadora dijo que el modelo de Twitter estaría basado en suscripciones por niveles y las funciones más atractivas estarían activas para los usuarios premium que tendrían el servicio más caro.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021