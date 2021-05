Peleador de la UFC recibe Tesla gratis después de mencionar a Elon Musk en rueda de prensa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace seis meses el peleador de peso ligero de la UFC, Beneil Dariush, ordenó un Tesla para su esposa embarazada que todavía no ha recibido. “Yo sigo esperando. Elon (Musk), hermano, ¿cuál es el problema? Tú me dijiste marzo y estamos cerca de junio. Yo quiero mi auto. Vamos, amigo. Soy un gran fan, pero esto es irrespetuoso”.

Las declaraciones de Dariush, de 32 años, ocurrieron después de vencer a Tony Ferguson por decisión unánime en UFC 262 el pasado fin de semana en Houston. La sorpresa de periodistas y fanáticos ocurrió en la rueda de prensa posterior, en la que nombró a Elon Musk responsable de no recibir la orden de su vehículo ordenado en diciembre de 2020.

💥 BREAKING: UFC fighter and Tesla fan, Beneil Dariush gives more details on his Tesla delivery. This guy really wants his Tesla!@elonmusk https://t.co/rCUZkiWTu3 pic.twitter.com/xp1tFomDjG — Tesla Hype (@TeslaHype) May 16, 2021

Más tarde esa noche, Musk respondió al video que fue publicado en redes sociales disculpándose por el retraso: “Viene pronto. Perdón por el retraso”.

Coming soon. Sorry for the delay! — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Días después, y aunque el auto que ordenó Dariush no ha llegado, Musk le envío un Tesla gratis hasta que su compra esté lista. Así lo mostró el manager de Daurish en Twitter.

@elonmusk came through for @beneildariush with a free car until his order is ready. Elon is a gangster @ufc pic.twitter.com/ypl9CLoTuw — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) May 19, 2021

Según la información recopilada por ESPN, Tesla informó a Dairush que su compra está lista, pero todavia no tiene fecha de entrega. Mientras tanto, la compañía le prestará sin ningún costo un Tesla hasta que su orden esté lista.