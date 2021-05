Video: LeBron anota el triple ganador ante Golden State luego de recibir un manotazo de Draymond Green

LeBron es LeBron. Aún con secuelas de su lesión. Aún cuando no pueda ver bien. LeBron James encestó el triple ganador que le dio el triunfo a Los Angeles Lakers sobre Golden State Warriors (103-100) tras recibir un doble manotazo en el rostro que lo dejó con incomodidad visual al final del partido. “El Rey” se encargó de ejecutar una ofensiva que parecía perdida con un lanzamiento kilométrico que encendió a la afición en el Staples Center.

Partido empatado a 100 puntos, con un minuto por jugarse y un segundo para lanzar un triple al mejor estilo de Stephen Curry, quien casualmente fue el defensor del tiro. En la situación mas “clutch” de todas volvió a aparecer LeBron James: sin estar totalmente de cara al aro, incluso con ligera inclinación hacia atrás. Más complicado, imposible.

¿Qué ocurrió antes? El manotazo de Draymond Green. Un clásico rival de LeBron en estas instancias hizo de las suyas para evitar una canasta: con sus manos tapó el rostro de LeBron e incluso le picó el ojo. James cayó al suelo y estuvo tendido durante algunos instantes.

“Vi tres aros y apunté al del medio“, señaló James tras el partido. La estrella alegó tener problemas para ver correctamente durante y después del partido. No obstante, eso no le impidió lograr el triunfo en un partidazo.

“I saw three rims, I just shot at the middle one” – LeBron James 👀pic.twitter.com/xAmR8E6CTh

— BroBible (@BroBible) May 20, 2021