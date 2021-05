Ejecutaron al Gordo del CJNG antes de que Cártel de los Arellano Félix anunciara regreso a Tijuana

Francisco Adrián Sánchez Ríos, alias el Gordo, presunto narcotraficante y uno de los encargados de zona del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad de Tijuana en el estado fronterizo de Baja California, fue ejecutado de 13 disparos.

El hombre que ya había sido identificado por autoridades locales como integrante del grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, fue asesinado tras un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado con un vehículo trabajado para la plataforma Uber.

Francisco Sanchez AKA "El Gordo", one of the leaders of the Jalisco cartel #CJNG in #Tijuana was gunned down and killed yesterday. This will surely spark another wave of violence in retaliation… it never ends. pic.twitter.com/p5PyGCerHK

— David Wolf (@DavidWolf777) May 22, 2021