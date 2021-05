Phil Mickelson se convirtió en el jugador más longevo en ganar el PGA Championship

A falta de tres semanas para su cumpleaños número 51, el golfista Phil Mickelson rompió el récord del jugador más longevo en ganar el PGA Championship a los 50 años de edad.

La marca del jugador más veterano en coronarse en los grandes torneos de golf la poseía Julius Boros, quien a los 48 años ganó el Campeonato de la PGA en 1968, en San Antonio.

His PGA Championship victory captivated many. 👊 pic.twitter.com/hpPUfMR1un

. @PhilMickelson has now won a TOUR event in four different decades.

Mickelson no ganaba un major desde hace 16 años, en 2005. El que consiguió en la ista Kiawah en este 2021 representa su sexto título en su carrera profesional.

El estadounidense, quien ha ganado 45 títulos a lo largo de su carrera, mantiene via la llama de la competencia y gozo por su deporte. Así comentó su hermano, Tim Mickelson, a EFE tras el torneo: “Es la misma persona que era cuando fue a la universidad en lo que respecta a su disfrute del golf y la competición. Le encanta competir, especialmente al nivel más alto, pero también cuando está en casa contra quién sea”.

A lo largo del hoyo 18 se desató un caos después de que Mickelson golpeara el hierro 9 de manera segura a poco más de cuatro metros del hoyo que casi aseguró una victoria muy improbable al comienzo del torneo.

Miles de aficionados lo envolvieron, una escena que generalmente se ve solo en el Abierto Británico, hasta que Mickelson apareció a la vista con un pulgar hacia arriba.

A dart from the wild gallery at Kiawah. #PGAChamp pic.twitter.com/ZDXCZ7IAfc

Mickelson amongst the madness. 😳

Tim Mickelson, que tuvo que rescatar a su hermano de los fans que invadieron el campo para que pudiera terminar el último hoyo. “Esto es obviamente impresionante. Cualquier victoria es especial, pero ganar un grande en esta etapa de su carrera… Me cayeron las lágrimas por primera vez desde que llevo haciéndole de caddie”, dijo a EFE.

La primera vez que Mickelson ganó un major fue hace 30 años, cuatro meses y 10 días.

Today marks 30 years, 4 months and 10 days since @PhilMickelson secured his first win.

This is the longest span between first and last victory in TOUR history.#TOURVaultpic.twitter.com/H0wN0HhYFS

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 24, 2021