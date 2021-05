Qué criptomonedas vamos a vigilar esta semana, luego del desplome

Ya sabemos que la semana anterior no fue una semana genial para las criptomonedas, por muchos motivos el mercado de los criptoactivos cerró en rojo., sin embargo, en las últimas 24 horas algunas monedas virtuales han tenido su repunte y otras vale la pena vigilarlas durante la semana.

Ya sabemos que bitcoin ha experimentado correcciones después de su fuerte caída, y que en general el mercado es volátil, pero los traders consideran que con algunas criptomonedas se debe creer en el largo plazo y se presta especial atención en las que puedan repuntear.

Monedas virtual a las que se debe prestar atención esta semana:

Por su parte, las llamadas ballenas o los también llamados “holders influyentes” compraron en cantidad durante el colapso. Bien comienza a entenderse que durante momentos de pánico los traders novatos venden, por miedo; mientras los traders expertos aprovechan y compran.

Según estadísticas de habla que durante la caída la semana anterior, “las ballenas de bitcoins” compraron hasta acumular más de $120 mil BTC. Las mismas estadísticas muestran que la gran mayoría de las actividades que venían de los exchanges, tenían como origen los Estados Unidos.

En redes como el Twitter, gran plataforma para los “consejeros” o inversionistas de criptomonedas, alcanzaron a leerse muchas opiniones sobre qué hacer esta semana, luego de la gran caída.

Bitcoin crashing. Good news. Getting ready to buy more. Remember the problem is not Elon Musk or Bitcoin. The problems are the Fed, Treasury, and Biden. Gold, silver and Bitcoin are the solutions. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 14, 2021