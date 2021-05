Recompensa para ayudar al arresto de asesino de un niño del sur de California aumenta a $150,000 dólares

Los supervisores del Condado Orange aprobaron este martes triplicar a $150,000 la suma que se ofrece como recompensa para quien ayude al arresto del culpable o culpables de la muerte de un niño de 6 años la semana pasada, tras un tiroteo ocurrido en una autopista del sur de California.

La familia de Aiden Leos había ofrecido $50,000 dólares de recompensa el domingo, mientras las autoridades investigan la tragedia ocurrida cuando el niño, quien era llevado a la escuela por su madre, recibió un balazo. El incidente fue sobre el Freeway 55 en la ciudad de Orange alrededor de las 8 am.

His sister says that one of the last things he said to their mother was "Mommy, my tummy hurts." https://t.co/OgOhpvQT77 pic.twitter.com/yTJ7FaciyN

Aiden Leos, a kindergartener in California, was shot and killed in a road rage incident yesterday.

El incidente ha conmovido a muchos en el sur de California y es parte de una ola de tiroteos en las autopistas locales registrada en las últimas semanas.

La madre del niño dijo tras el tiroteo que el fuego provino de una vagoneta Volkswagen de color blanco de modelo reciente, donde presuntamente se encontraban un hombre y una mujer.

What happened to Aiden Leos and his family is unthinkable, and I want to do everything in my power to help bring his killer to justice.

Again, if you know anything, please call CHP's Santa Ana office with tips and information: 714-567-6000https://t.co/6qD14edIee

— Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) May 25, 2021