Capturan casi 3 toneladas de metanfetamina por valor de $13.5 millones en California en menos de una semana

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos reportaron este miércoles que han detectado en una misma semana tres intentos de contrabando de 6,021 libras (2,731 kilos) en total de metanfetamina por el puerto comercial de Otay Mesa, en la frontera de California con México, con un valor estimado de $5.5 millones de dólares.

El Puerto de Entrada de Otay Mesa es una de las dos garitas de entradas situadas en San Diego, California, la otra es el Puerto de entrada de San Ysidro, seis millas al oeste, que limitan con Tijuana, en México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detalló en un comunicado que fueron interceptadas 2,421 libras (1,098 kilos) de metanfetamina escondidas dentro de un envío de piezas de plástico, el tercer intento de tráfico de esta droga en menos de una semana en el mismo puesto fronterizo.

El incidente ocurrió el pasado viernes 21 de mayo aproximadamente cuando oficiales de la Patrulla Fronteriza remitieron al vehículo que transportaba la mercancía a un examen más cuidadoso.

Al usar el sistema de imágenes del puerto se observaron anomalías en la carga, que según el manifiesto eran las piezas de plástico.

Tras detectarse las anomalías se procedió a usar un equipo canino que alertó que en una de las cajas estaban escondidos 120 paquetes de la droga con un valor estimado en la calle de $5.5 millones de dólares.

Un ciudadano mexicano de 25 años fue detenido por presunto intento de contrabando de estupefacientes.

Días antes los oficiales de CBP habían descubierto 2,500 libras (1,134 kilos) de metanfetamina escondidas en un envío de suministros médicos, con un valor aproximado de $5.5 millones de dólares.

#ICYMI : Last Saturday, CBP officers in San Diego seized close to 2,500lbs of methamphetamine concealed and comingled in a shipment of medical supplies. The estimated street value of the meth is $5.5M.

Y otras 1,100 libras (499 kilos) de la droga sintética dentro de un cargamento de sandías que intentó pasar por el puerto de Otay Mesa, con un valor aproximado de $2.5 millones de dólares.

CBP officers at the Otay Mesa Commercial Facility discovered more than 1,100lbs of meth hidden within a shipment of watermelons on May 18 after a canine team alerted to the shipment. The estimated street value of the meth is approximately $2.5M.

Read: https://t.co/F1eklDeBup pic.twitter.com/YpYr66kdTn

— CBP (@CBP) May 24, 2021