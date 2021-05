Karine Jean-Pierre se convirtió este miércoles en la segunda mujer afroamericana en dirigir una rueda de prensa en la Casa Blanca

La vicesecretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo historia el miércoles cuando subió al podio en la Sala de Información James S. Brady el miércoles por la tarde, convirtiéndose en convirtiéndose en la primera portavoz del gobierno abiertamente gay y la segunda mujer afroamericana en liderar una rueda de prensa formal en la Casa Blanca y la primera mujer afroamericana en hacerlo en 30 años.

“Es un verdadero honor estar aquí hoy. Aprecio la naturaleza histórica, de verdad. Pero creo que estar detrás de este podio, estar en esta sala, estar en este edificio, no se trata de una persona. Se trata de lo que hacemos en nombre del pueblo estadounidense”, dijo Jean-Pierre. “Claramente, el presidente cree que la representación es importante, y agradezco que me dé esta oportunidad, y es otra razón por la que creo que estamos todos tan orgullosos de que esta sea la administración más diversa de la historia”.

Judy Smith, subsecretaria de prensa del presidente George H.W. Bush y la inspiración de Olivia Pope en “Scandal”, fue la primera mujer afroamericana en dirigir una sesión informativa cuando subió al podio en 1991, reportó CBS News.

Khanya Brann, asistente especial del director de comunicaciones, tuiteó una foto de Jean-Pierre y Smith juntas en la Casa Blanca el miércoles.

Jean-Pierre es la asistenta de prensa número 2 del presidente Joe Biden, bajo la secretaria de prensa Jen Psaki y había realizado cinco apariciones fuera de cámara con la prensa y medios más pequeños en el Air Force One, reportó NBC News.

Pero aún no había realizado una sesión informativa en cámara, en la sala de reuniones de prensa de la Casa Blanca.

“Hoy es un gran día en la oficina de prensa y en @WhiteHouse”, tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el miércoles por la mañana. “Mi compañera de verdad – @ KJP46 está haciendo su primer informe completo desde el podio hoy haciendo historia por derecho propio. Pero hacerle verdadera justicia significa también reconocer su talento, su brillantez y su maravilloso espíritu”.

Today is a big day in the press office and @WhiteHouse. My partner in truth–@KJP46 is doing her first full briefing from the podium today making history in her own right. But doing her real justice means also recognizing her talent, her brilliance and her wonderful spirit.

— Jen Psaki (@PressSec) May 26, 2021