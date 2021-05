Usuarios de Twitter critican a Walmart por un supuestos correo electrónico racista

Los actos de racismo en una empresa pueden representar una mala imagen para quien incurra en este tipo de actos, en especial, porque desde hace años en el mundo empresarial se está trabajando para lograr inclusión étnica y racial.

Por tal motivo muchas firmas buscan que nadie de sus colaboradores haga prácticas que pudieran vulnerar a otros. Pero en ocasiones se pueden dar expresiones racistas, incluso teniendo las mejores prácticas y reglas. Eso le pasó a Walmart a principios de semana, cuando aparentemente alguien violó la seguridad digital y mandó correos electrónicos falsos.

Diversos usuarios de Twitter mostraron su descontento después de informar que habían recibido un correo electrónico de Walmart que contenía un insulto racial. De acuerdo con quienes se quejaron aseguraron que la información recibida se genera automáticamente para los clientes de la tienda minorista.

Por las quejas que se dieron el correo ofendía a la comunidad afroamericana empleando la palabra “negro”, en lugar de ponderar el primer nombre de una persona cuando registran a una nueva cuenta cuando se desea recibir información de Walmart.

Por ello, un usuario publicó lo sucedido y dejó en claro que lo ocurrido representa un escándalo para la famosa tienda minorista:

Woke up to some scandalous Walmart emails

Muchos usuarios ventilaron su disgusto por los hechos que, sin duda alguna, diversas personas en todo el país buscan erradicar. Por ello, hicieron público lo acontecido:

My friend received this email from @Walmart and apparently she wasn’t the only one 🤬 pic.twitter.com/I5ibmSBGc9

— Natasha ⚯͛ (@ndelriego) May 24, 2021